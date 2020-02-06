На Орловщине активизируется подготовка к новому сельскохозяйственному году Одним из первых мероприятий стал семинар по рапсу, организованный сразу несколькими компаниями. В нём приняли участие сельхозтоваропроизводители как нашей, так и соседних областей. На семинаре говорили о перспективах производства масличных культур и растительных масел.





Рапс по итогам прошлого года стал одной из самых доходных культур. Поэтому семинар по рапсу, организованный совместно компаниями «Щелково Агрохим», «Фосагро», «Орелмасло» и Германским семенным альянсом, вызвал интерес у сельхозтоваропроизводителей как нашей, так и соседних Курской, Липецкое, Тульской, Брянской областей. Гостей приехало даже больше, чем ожидали организаторы.



Виктор Титов, глава Орловского представительства Акционерного общества «Щелково-Агрохим»: «Рапс - полезная культура и ею надо заниматься. Как это делать, как выстраивать взаимоотношения с пчеловодами в данном случае - вот для этого мы и собрали такой большой форум из разных областей».

Германский семенной альянс – основной поставщик семян рапса на наш рынок. Сейчас большое внимание уделяется озимому рапсу, урожайность которого в передовых хозяйствах в прошлом году достигала 50 центнеров с гектара. Для получения таких урожаев помимо семян необходимы знание всех тонкостей технологии, чему на семинаре и было уделено основное внимание.



Представители компании «Фосагро» рассказали об особенностях удобрения рапса, новых эффективных формах удобрений и микроудобрениях, которые стали важным элементом технологий. Представитель компании «Щелково-Агрохим» говорил о наиболее эффективных средствах защиты растений.



Большое значение для увеличения производства масличных культур, в том числе и рапса, будет иметь государственная поддержка его возделывания, создание новых мощностей переработки. Увеличение производства растительных масел это возможность и для страны и для области развития экспорта сельхозпродукции. Завод растительных масел в Орле планирует к концу года запустить вторую очередь.



Сергей Борзенков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Это, в принципе, еще такое же производство. И они будут перерабатывать не только рапс, подсолнечник, но и сою. «Мираторг» в Кромском районе также строит завод, и я думаю, к концу этого года первая очередь также будет построена. Он также планируют переработку до 500 тысяч тонн в год».

Обсудили участники семинара еще одну проблему - гибель пчел. По мнению специалистов, виноват в этом не столько рапс, сколько отсутствие взаимопонимания между пчеловодами и аграриями. В Европе рапса больше, чем у нас, но там пчелы из-за химобработок не гибнут.





Владислав Кузнецов

6 февраля 2020 года



