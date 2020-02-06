четверг 6.02.2020 18:42:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

На Орловщине активизируется подготовка к новому сельскохозяйственному году

Одним из первых мероприятий стал семинар по рапсу, организованный сразу несколькими компаниями. В нём приняли участие сельхозтоваропроизводители как нашей, так и соседних областей. На семинаре говорили о перспективах производства масличных культур и растительных масел.


Рапс по итогам прошлого года стал одной из самых доходных культур. Поэтому семинар по рапсу, организованный совместно компаниями «Щелково Агрохим», «Фосагро», «Орелмасло» и Германским семенным альянсом, вызвал интерес у сельхозтоваропроизводителей как нашей, так и соседних Курской, Липецкое, Тульской, Брянской областей. Гостей приехало даже больше, чем ожидали организаторы.

Виктор Титов, глава Орловского представительства Акционерного общества «Щелково-Агрохим»: «Рапс - полезная культура и ею надо заниматься. Как это делать, как выстраивать взаимоотношения с пчеловодами в данном случае - вот для этого мы и собрали такой большой форум из разных областей». 

Германский семенной альянс – основной поставщик семян рапса на наш рынок. Сейчас большое внимание уделяется озимому рапсу, урожайность которого в передовых хозяйствах в прошлом году достигала 50 центнеров с гектара. Для получения таких урожаев помимо семян необходимы знание всех тонкостей технологии, чему на семинаре и было уделено основное внимание.

Представители компании «Фосагро» рассказали об особенностях удобрения рапса, новых эффективных формах удобрений и микроудобрениях, которые стали важным элементом технологий. Представитель компании «Щелково-Агрохим» говорил о наиболее эффективных средствах защиты растений.

Большое значение для увеличения производства масличных культур, в том числе и рапса, будет иметь государственная поддержка его возделывания, создание новых мощностей переработки. Увеличение производства растительных масел это возможность и для страны и для области развития экспорта сельхозпродукции. Завод растительных масел в Орле планирует к концу года запустить вторую очередь.

Сергей Борзенков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Это, в принципе, еще такое же производство. И они будут перерабатывать не только рапс, подсолнечник, но и сою. «Мираторг» в Кромском районе также строит завод, и я думаю, к концу этого года первая очередь также будет построена. Он также планируют переработку до 500 тысяч тонн в год». 

Обсудили участники семинара еще одну проблему - гибель пчел. По мнению специалистов, виноват в этом не столько рапс, сколько отсутствие взаимопонимания между пчеловодами и аграриями. В Европе рапса больше, чем у нас, но там пчелы из-за химобработок не гибнут.


Владислав Кузнецов
6 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.