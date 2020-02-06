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Орёл готовится к большому благотворительному фестивалю

Уже восемь лет в феврале в нашем городе звучит «Музыка добрых сердец». Артисты со всех уголков России дарят свой талант ради спасения жизни. Помогли более чем 20 детям, которые борются с онкологией. В этом году Гала-концерт межрегионального фестиваля состоится 15 февраля.


Сегодня в Орле прошел брифинг, на котором инициатор фестиваля «Музыка добрых сердец» - певица, солистка областной филармонии Наталья Куприянова рассказала об адресатах этого года. Это трехлетний Женя Широков из Москвы и десятилетний Артем Алгазиев из Анапы. Кроме того, половина собранных в рамках марафона средств будет перечислена на счет орловской организации помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Радость моя».

Наталья Куприянова, организатор фестиваля «Музыка добрых сердец»: «Наша с вами основная задача - это помочь. Есть такое выражение, что добро это не наука, добро это действие. Каждый из нас совершает определенное действие, которое поможет. Те, талантливые люди, которые приезжают на наш фестиваль, они могут подарить свой талант, что они и делают».



Надежда Невматулина
6 февраля 2020 года
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