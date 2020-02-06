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Сегодня в Орле на улице Кузьмичевской вспыхнул частный жилой дом

Огонь почти полностью уничтожил второй этаж. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Вместе с пожарными на месте ЧП был наш корреспондент Иван Суверин.


Стремительному развитию возгорания способствовал сильный ветер. К моменту прибытия первых пожарных караулов второй этаж горел по всей площади. Огнеборцы ПСЧ-3 запросили помощь из других подразделений города. Но даже общими усилиями локализовать пожар удалось не сразу.
 
К счастью, спасать в горящем строении никого не пришлось. Хозяйка, которая на момент пожара находилась дома, не пострадала.
 
Причины ЧП предстоит выяснить экспертам испытательно-пожарной лаборатории. Рабочей версией пока остается аварийный режим работы электропроводки. Размер ущерба уточняется, чтобы снизить его, пожарные предприняли деятельные меры по спасению имущества погорельцев.



Иван Суверин
6 февраля 2020 года
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