Сегодня в Орле на улице Кузьмичевской вспыхнул частный жилой дом

Огонь почти полностью уничтожил второй этаж. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Вместе с пожарными на месте ЧП был наш корреспондент Иван Суверин.

Стремительному развитию возгорания способствовал сильный ветер. К моменту прибытия первых пожарных караулов второй этаж горел по всей площади. Огнеборцы ПСЧ-3 запросили помощь из других подразделений города. Но даже общими усилиями локализовать пожар удалось не сразу.

К счастью, спасать в горящем строении никого не пришлось. Хозяйка, которая на момент пожара находилась дома, не пострадала.

Причины ЧП предстоит выяснить экспертам испытательно-пожарной лаборатории. Рабочей версией пока остается аварийный режим работы электропроводки. Размер ущерба уточняется, чтобы снизить его, пожарные предприняли деятельные меры по спасению имущества погорельцев.