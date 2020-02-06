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Прокуратура Орловской области выявила нарушения в сфере охраны труда в исправительной колонии № 2

Вопросам охраны труда сейчас, после трагедии на мценском заводе, уделяют особое внимание. На предприятиях начались проверки.


Там осужденные работали без средств индивидуальной защиты, а проходы в швейном цехе были загромождены. Был составлен протокол. 
 
Как отмечают в областной прокуратуре, нужно прилагать все усилия, чтобы исключать саму возможность несчастных случаев на производстве. 
 
Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Повышенного внимания требуют вопросы соблюдения охраны труда на производстве. Нарушения в этой сфере необходимо предупреждать, ведь давно известно, что правила техники безопасности написаны кровью и жизнью людей. Всем нам следует сделать из случившегося серьезные выводы».
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нам сегодня главное максимально снизить риски повторения подобных ситуаций впредь. Мы уже инициировали проверки на предмет соблюдения техники безопасности на предприятиях и строительных объектах, в том числе входящих на территорию опережающего социально-экономического развития».



Татьяна Напольских
6 февраля 2020 года
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