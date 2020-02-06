Прокуратура Орловской области выявила нарушения в сфере охраны труда в исправительной колонии № 2

Вопросам охраны труда сейчас, после трагедии на мценском заводе, уделяют особое внимание. На предприятиях начались проверки.

Там осужденные работали без средств индивидуальной защиты, а проходы в швейном цехе были загромождены. Был составлен протокол.

Как отмечают в областной прокуратуре, нужно прилагать все усилия, чтобы исключать саму возможность несчастных случаев на производстве.

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Повышенного внимания требуют вопросы соблюдения охраны труда на производстве. Нарушения в этой сфере необходимо предупреждать, ведь давно известно, что правила техники безопасности написаны кровью и жизнью людей. Всем нам следует сделать из случившегося серьезные выводы».