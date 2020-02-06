В Орле вновь будут выбирать лучшего молодого профессионала

С 25 по 29 февраля пройдет IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Орловской области.

Уже состоялось три региональных чемпионата, в которых приняли участие около 400 учащихся образовательных организаций региона. Победителями и призерами стали 189 человек.

10 лучших представителей региона приняли участия в отборочных соревнованиях Национального чемпионата, завоевав два медальона за профессионализм по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Управление локомотивом», а Даниил Шмыдов в составе Национальной сборной по компетенции «Облицовка плиткой» стал бронзовым призером Чемпионата мира в 2019 году».