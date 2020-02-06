В Орле вновь будут выбирать лучшего молодого профессионала

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В Орле вновь будут выбирать лучшего молодого профессионалаС 25 по 29 февраля пройдет IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Орловской области.
Уже состоялось три региональных чемпионата, в которых приняли участие около 400 учащихся образовательных организаций региона. Победителями и призерами стали 189 человек.
10 лучших представителей региона приняли участия в отборочных соревнованиях Национального чемпионата, завоевав два медальона за профессионализм по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Управление локомотивом», а Даниил Шмыдов в составе Национальной сборной по компетенции «Облицовка плиткой» стал бронзовым призером Чемпионата мира в 2019 году».
IV чемпионат пройдет в период с 25 февраля по 29 февраля 2020 года по 30 профессиональным компетенциям: 22 компетенции в возрастной группе 16-22 года, 5 – для учащихся общеобразовательных школ JuniorSkills, и 3 – «Навыки мудрых» 50+, сообщает информационный портал Орловской области
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Орловское Информбюро
6 февраля 2020 года