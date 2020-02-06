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Орловцы могут стать участниками национального конкурса на выбор талисмана Всероссийской переписи

Победитель получит приз 60 тысяч рублей.


Участниками конкурса могут стать граждане России, достигшие 18 лет. Прием работ завершается 10 февраля (в 12:00 по московскому времени).
 
В качестве эмблемы переписи могут быть предложены самые разные изображения (человека, животного, растения), при создании изображения талисмана предлагается использовать официальную символику Всероссийской переписи населения-2020.
 
Подробности на информационном портале Орловской области.



Орловское Информбюро
6 февраля 2020 года
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