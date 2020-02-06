Возможности искусственного интеллекта сегодня представили орловским школьникам Всероссийский «Урок цифры» был посвящен «Персональным помощникам».





Мероприятие было адресовано учащимся 7–10 классов, оно направлено на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Февральский «Урок цифры» посвящен персональным помощникам - программам на основе технологий искусственного интеллекта, которые выполняют разнообразные действия по запросу пользователя, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

6 февраля 2020 года



