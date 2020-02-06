Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».









- Пьяная ссора двух амчан привела к убийству. Уголовное дело передано в суд.





- Новые возможности искусственного интеллекта. Сегодня прошел всероссийский «Урок цифры».





- В эту субботу в Орле вновь зазвучит «Музыка добрых сердец».