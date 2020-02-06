В пятницу ещё четыре орловские школы закроют на карантин

С 7 по 13 февраля занятия будут приостановлены во всех классах школ №№3, 17, 24 и 26.

До 10 февраля включительно на карантине полностью остаются школы №№12 и 13, до 11 февраля включительно будет закрыта школа №37.