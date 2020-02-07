Орловцы могут отыскать родственников, погибших в Калининградской области во время Великой Отечественной войны Сделать это можно, воспользовавшись «Электронной книгой памяти».





Калининградские историки поименно выверяют списки захороненных советских солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов. На данный момент удалось достоверно установить сведения почти о 25 тысячах павших. Как оказалось, некоторые из них, захоронены в других местах, в том числе и на территории сопредельных государств. Все сведения публикуются в электронной книге памяти.





Мария Семак

7 февраля 2020 года



