Волонтеры приглашают всех желающих присоединиться к добромарафону #БудущееБезРака Акция приурочена к международному Дню онкобольногого ребенка, который отмечается 15 февраля.





Волонтеры ресурсного центра добровольчества проводят в учебных заведениях лекции о работе национального регистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова, собирают «Коробки храбрости» для маленьких пациентов онкологического отделения медицинского центра им. Круглой, проводят мастер-классы и обучающие занятий. Завершит акцию – фестиваль «Музыка добрых сердец». Он состоится традиционно 15 февраля. О том, как присоединиться к добромарафону, можно узнать в официальной группе ресурсного центра в соцсетях.





Мария Семак

7 февраля 2020 года



