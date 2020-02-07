В Орле пройдет спортивный праздник «Люблю маму, папу и хоккей»

Орловцам предлагают весело и с пользой провести субботний день. Сегодня – последний день, чтобы успеть подать заявку.

В программе – спортивные эстафеты, конкурсы, а также турнир смешанных команд в формате «три на три». Организаторы обещают, что для самых маленьких также предусмотрено веселое хоккейное занятие: ростовые куклы будут играть в хоккей с самыми юными орловцами. Полевая кухня будет угощать всех кашей и чаем.

