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В Орле пройдет спортивный праздник «Люблю маму, папу и хоккей»Орловцам предлагают весело и с пользой провести субботний день. Сегодня – последний день, чтобы успеть подать заявку.
В программе – спортивные эстафеты, конкурсы, а также турнир смешанных команд в формате «три на три». Организаторы обещают, что для самых маленьких также предусмотрено веселое хоккейное занятие: ростовые куклы будут играть в хоккей с самыми юными орловцами. Полевая кухня будет угощать всех кашей и чаем.
Приём заявок
на сайте Орловской областной федерации хоккея.
Начало праздника - в 12:00 8 февраля
. Регистрация команд для участия в турнире – в 11 часов
. Место встречи – центральная площадь Орла.
Мария Семак
7 февраля 2020 года