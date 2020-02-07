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В Орле пройдет спортивный праздник «Люблю маму, папу и хоккей»

Орловцам предлагают весело и с пользой провести субботний день. Сегодня – последний день, чтобы успеть подать заявку.


В программе – спортивные эстафеты, конкурсы, а также турнир смешанных команд в формате «три на три».  Организаторы обещают, что для самых маленьких также предусмотрено веселое хоккейное занятие: ростовые куклы будут играть в хоккей с самыми юными орловцами. Полевая кухня будет угощать всех кашей и чаем. 
 
Приём заявок на сайте Орловской областной федерации хоккея.

Начало праздника - в 12:00 8 февраля. Регистрация команд для участия в турнире – в 11 часов. Место встречи – центральная площадь Орла.



Мария Семак
7 февраля 2020 года
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