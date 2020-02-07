Программа передач телеканала «Россия 24» ГТРК «Орел» с 10 февраля 2020г. Понедельник, 10 февраля



17:30 «Аграрный вопрос» 12+

17:45 «Такая жизнь» 12+

18:00 Россия 24



19:30 «Вести - Орел»

19:45 «Вести. Дежурная часть» 12+

20:00 Россия 24



Вторник , 11 февраля



19:30 «Вести - Орел»

19:40 «Парк культуры» 12+

19:50 «Коммуналка он- лайн» 12+

20:00 Россия 24



Среда, 12 февраля



19:30 «Вести - Орел»

19:45 «Пульс» 12+

20:00 Россия 24



Четверг, 13 февраля



19:30 «Вести - Орел»

19:45 «Солдаты России» 12+

20:00 Россия 24



Пятница, 14 февраля



19:30 «Вести - Орел»

19:45 «Вести. Интервью» 12+

20:00 Россия 24





Вести-Орёл

7 февраля 2020 года



