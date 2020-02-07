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Программа передач телеканала «Россия 24» ГТРК «Орел» с 10 февраля 2020г.Понедельник, 10 февраля
17:30 «Аграрный вопрос» 12+
17:45 «Такая жизнь» 12+
18:00 Россия 24
19:30 «Вести - Орел»
19:45 «Вести. Дежурная часть» 12+
20:00 Россия 24
Вторник , 11 февраля
19:30 «Вести - Орел»
19:40 «Парк культуры» 12+
19:50 «Коммуналка он- лайн» 12+
20:00 Россия 24
Среда, 12 февраля
19:30 «Вести - Орел»
19:45 «Пульс» 12+
20:00 Россия 24
Четверг, 13 февраля
19:30 «Вести - Орел»
19:45 «Солдаты России» 12+
20:00 Россия 24
Пятница, 14 февраля
19:30 «Вести - Орел»
19:45 «Вести. Интервью» 12+
20:00 Россия 24
Вести-Орёл
7 февраля 2020 года