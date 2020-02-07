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Программа передач ГТРК «Орел» с 10 февраля 2020 г., телеканал «Россия»

Понедельник, 10 февраля

05:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
05:10 Россия 1

05:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
05:40 Россия 1

06:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
06:10 Россия 1

06:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
06:40 Россия 1

07:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
07:10 Россия 1

07:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
07:40 Россия 1

08:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
08:10 Россия 1

08:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
08:40 Россия 1

11:25 Местное время. «Вести - Орел»
11:45 Россия 1

14:25 Местное время. «Вести - Орел»
14:45 Россия 1

17:00 Местное время. «Вести - Орел»
17:25 Россия 1

20:45 Местное время. «Вести - Орел»
21:00 Россия 1

Вторник, 11 февраля

05:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
05:10 Россия 1

05:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
05:40 Россия 1

06:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
06:10 Россия 1

06:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
06:40 Россия 1

07:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
07:10 Россия 1

07:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
07:40 Россия 1

08:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
08:10 Россия 1

08:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
08:40 Россия 1

11:25 Местное время. «Вести - Орел»
11:45 Россия 1

14:25 Местное время. «Вести - Орел»
14:45 Россия 1

17:00 Местное время. «Вести - Орел»
17:25 Россия 1

20:45 Местное время. «Вести - Орел»
21:00 Россия 1

Среда, 12 февраля

05:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
05:10 Россия 1

05:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
05:40 Россия 1

06:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
06:10 Россия 1

06:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
06:40 Россия 1

07:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
07:10 Россия 1

07:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
07:40 Россия 1

08:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
08:10 Россия 1

08:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
08:40 Россия 1

11:25 Местное время. «Вести - Орел»
11:45 Россия 1

14:25 Местное время. «Вести - Орел»
14:45 Россия 1

17:00 Местное время. «Вести - Орел»
17:25 Россия 1

20:45 Местное время. «Вести - Орел»
21:00 Россия 1

Четверг, 13 февраля

05:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
05:10 Россия 1

05:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
05:40 Россия 1

06:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
06:10 Россия 1

06:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
06:40 Россия 1

07:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
07:10 Россия 1

07:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
07:40 Россия 1

08:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
08:10 Россия 1

08:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
08:40 Россия 1

11:25 Местное время. «Вести - Орел»
11:45 Россия 1

14:25 Местное время. «Вести - Орел»
14:45 Россия 1

17:00 Местное время. «Вести - Орел»
17:25 Россия 1

20:45 Местное время. «Вести - Орел»
21:00 Россия 1

Пятница, 14 февраля

05:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
05:10 Россия 1

05:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
05:40 Россия 1

06:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
06:10 Россия 1

06:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
06:40 Россия 1

07:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
07:10 Россия 1

07:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
07:40 Россия 1

08:05 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
08:10 Россия 1

08:35 Местное время. «Вести - Орел. Утро»
08:40 Россия 1

11:25 Местное время. «Вести - Орел»
11:45 Россия 1

14:25 Местное время. «Вести - Орел»
14:45 Россия 1

17:00 Местное время. «Вести - Орел»
17:25 Россия 1

20:45 Местное время. «Вести - Орел»
21:00 Россия 1

Суббота, 15 февраля

08:00 Местное время. «Вести - Орел»
08:15 Россия 1

08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 Россия 1

Воскресенье, 16 февраля

08:00 «Местное время. Воскресенье»
08:35 Россия 1


Вести-Орёл
7 февраля 2020 года
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