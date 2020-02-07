Орловские пожарные спасли собаку из полыньи ЧП произошло в Орле районе дома № 46 на набережной Дубровинского.





Очевидцы позвонили в МЧС и сообщили, что тонет собака.

На место выехали сотрудники 3-й пожарно-спасательной части и спасатели областной поисково-спасательной службы. Поскольку лед на реке только образовался и мог не выдержать веса человека, чтобы подобраться к животному, была использована трехколенная лестница. В итоге собака была спасена.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них пять выездов – на ликвидацию пожаров и двенадцать – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

7 февраля 2020 года



