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7 февраля – день рождения огнетушителя

Сегодня этому замечательному изобретению исполняется 157 лет. 7 февраля американский инженер Алан Крей запатентовал устройство для тушения пожаров.


Но известно, что еще в XVII веке при тушении пожаров использовали стеклянные колбы, которые заполняли водой. Их устанавливали на всякий случай в помещениях. С начала XVIII века стали использовать бочковые огнетушители. А в 1815 году химик Власов предложил использовать для наполнения огнетушителей такие вещества, как растворы калия, квасцы, поташ, мыльный раствор. Эти разработки тоже вошли в историю. Эффект заключался в том, чтобы блокировать доступ воздуха к огню. В 1816 году англичанин Джордж Мэнби создал огнетушитель, который, представлял собой цилиндр из металла, из которого под воздействием воздуха вытекала вода.

В России изобретатель Шефталь в конце XIX века создал взрывной огнетушитель «Пожарогаз», который успешно рекламировался и продавался, а инженер Лоран придумал углекислотный и пенный огнетушитель. Со временем появились огнетушители, наполнителем для которых служил порошок. Такие огнетушители используются и в настоящее время.


Орловское Информбюро
7 февраля 2020 года
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