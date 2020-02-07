7 февраля – день рождения огнетушителя Сегодня этому замечательному изобретению исполняется 157 лет. 7 февраля американский инженер Алан Крей запатентовал устройство для тушения пожаров.





Но известно, что еще в XVII веке при тушении пожаров использовали стеклянные колбы, которые заполняли водой. Их устанавливали на всякий случай в помещениях. С начала XVIII века стали использовать бочковые огнетушители. А в 1815 году химик Власов предложил использовать для наполнения огнетушителей такие вещества, как растворы калия, квасцы, поташ, мыльный раствор. Эти разработки тоже вошли в историю. Эффект заключался в том, чтобы блокировать доступ воздуха к огню. В 1816 году англичанин Джордж Мэнби создал огнетушитель, который, представлял собой цилиндр из металла, из которого под воздействием воздуха вытекала вода.



В России изобретатель Шефталь в конце XIX века создал взрывной огнетушитель «Пожарогаз», который успешно рекламировался и продавался, а инженер Лоран придумал углекислотный и пенный огнетушитель. Со временем появились огнетушители, наполнителем для которых служил порошок. Такие огнетушители используются и в настоящее время.





Орловское Информбюро

7 февраля 2020 года



