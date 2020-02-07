Сегодня в утренний час-пик жители Заводского района Орла остались без троллейбусного сообщения Обрыв контактной сети МУП ТТП произошел между остановками «Чайка» и «Пединститут», в районе Комсомольской площади.





В результате на вынужденном простое оказалось около десятка троллейбусов. Остальные маршруты диспетчерская служба успела перенаправить через 1-ю Посадскую. Чтобы восстановить оборванную линию понадобилось около 40 минут. Сейчас контактная сеть работает в штатном режиме.





Иван Суверин

7 февраля 2020 года



