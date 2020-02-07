Орловские дороги станут безопаснее для пешеходов На перекрестках и зебрах появится дополнительное освещение и знаки. А на некоторых трассах - станет больше «лежачих полицейских».





Участки выбрали по просьбам жителей - письма и обращения рассмотрела комиссия по безопасности дорожного движения.



К примеру, целый комплекс элементов появится на улицах Северного района Орла. На Металлургов в районе дома №1 планируют установить дополнительную опору освещения и знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью. На одном из участков по Рощинской то же самое и еще – «лежачий полицейский». Притормозят интенсивное движение и на ул. Комсомольской. Машины там ездят, не снижая скорости, а для пешеходов инфраструктура не оборудована. Сбавить скорость водителям придется из-за искусственных неровностей - их установят сразу несколько. Появятся в городе и новые светофоры, в частности на перекресте ул. Михалицына с переулком Артельным.





Мария Семак

7 февраля 2020 года



