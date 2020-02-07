В Орле сгорел автомобиль Сообщение на телефон пожарно-спасательной службы «101» о возгорании автомобиля на улице Костомаровской в городе Орле поступило накануне около девяти часов утра.





В результате пожара автомобиль «Мерседес» выгорел изнутри салон, снаружи огнем было повреждено лакокрасочное покрытие. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них пять выездов – на ликвидацию пожаров и двенадцать – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

7 февраля 2020 года



