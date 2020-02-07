В Мценском районе из-за пожара в хозпостройке пострадал автомобиль ЧП произошло около девяти часов вечера.





В селе Отрадинское Мценского района загорелась хозяйственная постройка, совмещенная с гаражом.



В результате пожара сгорела и обрушилась кровля над хозяйственной постройкой и гаражом на площади 30 квадратных метров, строения выгорели изнутри на такой же площади. У находившегося внутри автомобиля ВАЗ-2106 обгорело лакокрасочное покрытие и лопнуло заднее стекло. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них пять выездов – на ликвидацию пожаров и двенадцать – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

7 февраля 2020 года



