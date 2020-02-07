Орловцам рекомендуют носить маски Минздрав страны рекомендовал носить медицинские маски для профилактики гриппа, ОРВИ и нового коронавируса. И этот совет вызвал рост спроса на средства индивидуальной защиты. В ряде регионов маски подорожали в 35 раз. Как дела обстоят в Орле?





В областном центре на вынужденных каникулах находятся 7 образовательных учреждений полностью и 103 отдельных класса. Стало известно об орловце, вернувшемся из Китая – сейчас его обследуют. Пробы его анализов отправлены в Москву для лабораторных исследований.



Чтоб не допустить распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса в общественных местах рекомендовано носить медицинские маски. Вот только «масочный» режим спровоцировал небывалый ажиотаж. Наш корреспондент Анна Вайсергисер прошлась по аптекам и заглянула в интернет – в поисках средств индивидуальной защиты. Купить защитные маски в интернете на трех разных сайтах не удалось. Что касается реальных аптек, то посетив несколько, удалось купить последний детский набор защитных масок. 45 рублей за три штуки. В муниципальной аптеке повезло больше. На данное время медицинские маски в наличие есть - стоимость 15 рублей за 5 штук.



Михаил Юдин, директор муниципальной аптеки: «Когда отсутствовал ажиотажный спрос, необходимость масок в день была единичной. Сейчас необходимость масок, безусловно, увеличилась, но в среднем тысячи две масок под №1 в день уходит».

Наталья Кириченко, заведующая аптекой: «У нас цены остались на прежнем уровне, но у поставщиков они выросли в среднем процентов, наверное, на 40-50, т.е если раньше 5 масок стоили 12 рублей, то сейчас наверное рублей 40».

Совесть поставщиков будут проверять и контролировать. В Орловском УФАСе начался мониторинг цен и наличия средств индивидуальной защиты в аптеках.



Андрей Кирьянов, руководитель УФАС по Орловской области: «Президент Владимир Владимирович Путин на днях по этому поводу сказал, что в случае необоснованного повышения на данные средства индивидуальной защиты, применять все методы и все способы реагирования, вплоть до лишения лицензии».

На помощь антимонопольщикам пришли и активисты Молодежки ОНФ. На карандаш взяли те аптеки, где уже закончились маски и те, где, возможно, решили подзаработать.



Роман Богатырев, активист ОНФ: «После мониторинга, проводимого активистами ОНФ в аптеках Орловской области, будет составлено письмо в Росздравнадзор, в котором будет задан вопрос - почему превышена стоимость медицинских масок для населения нашего региона».

Мы же в свою очередь спросили у областных чиновников, стоит ли закупать маски впрок, достанутся ли они при необходимости каждому жителю Орловщины. Там признали: в регионе есть ГРИПП, есть ОРВИ, но лекарственных препаратов, как и масок, закупили с запасом.



Владимир Николаев и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «По лечебным учреждениям, подведомственным департаменту здравоохранения, создан необходимый запас средств индивидуальной защиты. В лечебных учреждениях более 600 тысяч масок есть. В аптечной сети департамента здравоохранения «Орелфармация» также создан определенный запас масок, который передаеются и в аптечную сеть».

Орловцы пока «вирусную истерию» не подхватили. В городе людей в масках не встретить. А вот в общественных местах с этого дня теперь средство индивидуальной защиты - требование времени. Так, к примеру, кассиры в магазинах надели маски.



Если возникли трудности с покупкой готового средства защиты, то хэнд-мэйд - тоже хороший вариант: четыре слоя марли и прокладка из ваты. В любом случае врачи настаивают: маски следуют носить в закрытых помещениях, менять каждые два часа. Еще она плотно должна прикрывать не только рот, но и нос.





Анна Вайсергисер

7 февраля 2020 года



