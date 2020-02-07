В Орле убирают свежевыпавший снег Сегодня в дневной рейс вышли 34 единицы техники.





Как сообщает «Спецавтобаза», орловские дороги убирают 14 КДМ, девять тракторов со щёткой, шесть самосвалов, три фронтальных погрузчика и две плужно-щёточные машины.



Ночью снег с улично-дорожной сети Орла убирали 26 единиц техники.



При обильных снегопадах количество единиц техники на рейсе может быть увеличено до 55 единиц, также есть договорённость о привлечении сторонней спецтехники.



За прошлые сутки на посыпку тротуаров, остановочных пунктов, подходов к мостам израсходовали 226 тонн песко-соляной смеси, в ночь израсходовали ещё 331 тонну.



Сегодня планируется начать вывоз снега. Комплекс уже работает в Советском районе, остальной объём будет вывезен за ночь с 7 по 8 февраля. Снег складируется на четырёх специально определённых площадках.



В ручной уборке улично-дорожной сети задействованы 94 человека, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

7 февраля 2020 года



