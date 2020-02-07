В Орловской области появятся библиотеки нового поколения В рамках реализации национального проекта «Культура». Первыми преобразятся библиотека им. Пушкина в Орле и центральная библиотечная система Мценска.





Модернизация предусматривает разделение пространства библиотеки на функциональные зоны. Обеспечение открытого доступа к фонду и ресурсам, в том числе электронным и цифровым. Кроме того, в планах организация работы дискуссионных клубов для всех возрастных групп. На модернизацию из областного бюджета выделено 15 миллионов рублей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

7 февраля 2020 года



