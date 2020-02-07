Активисты ОНФ будут добиваться приведения в порядок автобусных остановок в Орле Накануне они провели рейд - проверяли наличие информационных табло с расписанием маршруток и состояние остановочных павильонов.





Этим вопросом активисты регионального штаба ОНФ занимаются уже 5 лет. Информацию после каждого рейда они передают в администрацию областного центра. На этот раз общественники выявили, что на нескольких десятках остановок информационные табло с расписанием маршруток отсутствует, на некоторых их нужно обновить. Также активисты ОНФ в своём обращении порекомендуют городским властям отрегулировать электронные табло - всё чаще встречаются факты, что расчётное время на них не совпадает с прибытием автобусов.





Антон Киселёв

7 февраля 2020 года



