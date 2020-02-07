пятница 7.02.2020 16:30:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

За год специалисты орловского Роспотребнадзора выявили порядка 4 тысяч административных правонарушений

Общая сумма штрафов составила более 20 миллионов рублей. Цифры озвучили сегодня на ежегодной пресс-конференции.


Как сообщили в ведомстве, сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора активно ведется мониторинг безопасности пищевой продукции. Забраковано около 3,5 тонн продуктов питания. В основном мясо, рыба, овощи и фрукты. Как рассказал руководитель управления Александр Румянцев, сейчас стоит задача обеспечения орловцев качественной питьевой водой – в рамках регионального проекта «Чистая вода». Здоровье человека - одно из направлений работы управления, а потому еще раз подчеркнули, что вакцинопрофилактика - существенный фактор, влияющий на увеличение продолжительности здоровой жизни.

Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Мы отмечаем тенденцию к увеличению охвата вакцинации против гриппа и детского населения, и беременных женщин в течение последних трех лет. На территории области увеличился охват прививками против пневмококковой инфекции детей первого года жизни - с 78 % до 90%. В соответствии с предложением управления в региональном бюджете были предусмотрены необходимые финансовые средства на приобретение вакцин для иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок».



Юлия Опанасюк
7 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.