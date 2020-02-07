За год специалисты орловского Роспотребнадзора выявили порядка 4 тысяч административных правонарушений Общая сумма штрафов составила более 20 миллионов рублей. Цифры озвучили сегодня на ежегодной пресс-конференции.





Как сообщили в ведомстве, сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора активно ведется мониторинг безопасности пищевой продукции. Забраковано около 3,5 тонн продуктов питания. В основном мясо, рыба, овощи и фрукты. Как рассказал руководитель управления Александр Румянцев, сейчас стоит задача обеспечения орловцев качественной питьевой водой – в рамках регионального проекта «Чистая вода». Здоровье человека - одно из направлений работы управления, а потому еще раз подчеркнули, что вакцинопрофилактика - существенный фактор, влияющий на увеличение продолжительности здоровой жизни.



Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Мы отмечаем тенденцию к увеличению охвата вакцинации против гриппа и детского населения, и беременных женщин в течение последних трех лет. На территории области увеличился охват прививками против пневмококковой инфекции детей первого года жизни - с 78 % до 90%. В соответствии с предложением управления в региональном бюджете были предусмотрены необходимые финансовые средства на приобретение вакцин для иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок».





Юлия Опанасюк

7 февраля 2020 года



