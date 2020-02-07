На Орловском вокзале задержали безработного амчанина с наркотиками

При обыске в кармане куртки 26-летнего жителя Мценского района был обнаружен сверток с запрещенным веществом. Как пояснил задержанный, он забрал его из тайника, содержимое собирался использовать в личных целях. Возбуждено уголовное дело.





Надежда Невматулина

7 февраля 2020 года



