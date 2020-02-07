Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Общественники проверили работу информационных табло. Оказалось, есть они не везде. Как исправить ситуацию?



- 10 школ в регионе закрыты на карантин полностью, в 29-ти - не учатся несколько классов.



- В Орле прошел урок цифры. Какие темы обсуждают на таких занятиях?



- В регионе появится библиотеки нового поколения. Расскажем, где именно.



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Вести-Орёл

7 февраля 2020 года



