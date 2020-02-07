ВТБ рефинансировал кредит «Сколково» ВТБ открыл кредитную линию ООО «ОДПС Сколково», входящего в структуру Инновационного центра, на 1,2 млрд рублей сроком на семь лет с возможностью пролонгации на три года. Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности компании в ВЭБ.РФ.



Обязательства ООО «ОДПС Сколково» возникли в связи необходимостью привлечения внешнего финансирования для строительства трех жилых кварталов («Тетрис», «Миро» и «Квадро») на территории Инновационного центра «Сколково». Они состоят из 356 апартаментов и таунхаусов для проживания более 1000 участников экосистемы «Сколково». На сегодняшний день жилые кварталы полностью заселены. «Для нас стратегически важно предлагать клиентам индивидуальные решения под их бизнес-проекты. Мы рады, что смогли предоставить финансирование по кредиту, средства которого направлены на реализацию инфраструктурных задач ведущего инновационного центра нашей страны», – прокомментировал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

﻿Старший вице-президент по экономике и финансам фонда «Сколково» Наталья Вихарева отметила: «Заключение кредитного соглашения с одним из ведущих банков еще раз показало высокое качество и востребованность инфраструктуры «Сколково». Предоставленное рефинансирование значительно повысит экономическую эффективность операционной деятельности по эксплуатации комплекса апартаментов Инновационного центра. Мы благодарны команде ВТБ за проведенную работу и достигнутый результат, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество». Справка : ООО «ОДПС Сколково» («Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий») - компания, которая отвечает за строительство зданий и объектов инфраструктуры, координирует работу подрядчиков - строительных компаний, организует эксплуатацию введенных объектов на территории Инновационного центра «Сколково». К настоящему моменту введены в эксплуатацию следующие объекты, за строительство которых отвечало ООО «ОДПС Сколково» - Гиперкуб, Технопарк, здания Международной гимназии Инновационного центра «Сколково» и Сколковского института науки и технологий, а также другие объекты городской инфраструктуры.





7 февраля 2020 года



