В Орле экс-полицейский осужден за коррупционное преступление Получение взятки для сотрудника экспертно-криминалистического центра обернулось уголовным делом и штрафом.





Как сообщается на сайте регионального следственного комитета, к осужденному обратился орловец с просьбой отразить в заключении эксперта недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП. Сумма криминального вознаграждения составили 35 тысяч рублей. В итоге, суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде штрафа в размере полумиллиона рублей. Также два года он не может занимать должности в правоохранительных органах.





Надежда Невматулина

7 февраля 2020 года



