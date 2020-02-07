В Орле обнаружено почти 5 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем

Орловские полицейские нашли контрафакт в хозпостройке, принадлежащей 60-летнему орловцу. Там же было и 4 тысячи 700 литров еще не разлитого по бутылкам этилового спирта.





Надежда Невматулина

7 февраля 2020 года



