В 2019 году в Орловской области было забраковано около 3,5 тонн продуктов питания Об этом сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора. В рамках национального проекта «Демография» сотрудники управления мониторят пищевую продукцию.





Не соответствующая требованиям качества и безопасности продукция изымается из оборота.



Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В детских и подростковых организациях исследовано около 3 тысяч проб пищевых продуктов на соответствие требований технического регламента. Из них 28 проб не соответствовали требованиям».

Руководитель управления Александр Румянцев подчеркнул: взаимодействие с правительством области, прокуратурой, УМВД и другими органами исполнительной власти дает свои результаты - санитарно-эпидемиологическая обстановка на Орловщине остается уверенно стабильной.



Говоря о планах на 2020-й, в региональном управлении Роспотребнадзора отметили: контроль будет продолжен. Кроме того, так называемых «контрольных закупок» станет больше - чтобы снизить факты обмана потребителей.





Юлия Опанасюк

7 февраля 2020 года



