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В Орловской области федеральные льготники не в полном объеме обеспечиваются лекарствами

Орловцы направили на Прямую линию президента страны более 4 тысяч вопросов. Среди них было немало сообщений о перебоях в лекарственном обеспечении. Сегодня в рамках проекта «Прямая линия. Продолжение» в каждом регионе страны подвели итоги реагирования на них и пути решения. В Орле прошло совещание волонтерского штаба ОНФ.


Обсудили 38 обращений по поводу сбоя в лекарственном обеспечении. Как было отмечено, все адресаты получили ответы. К каждому конкретному случаю подошли индивидуально.

Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «С каждым жителем, который обратился по этому вопросу, связываемся и разбираем, как решить можно эту задачу. Во многих случаях эта задача решается на местном уровне, но есть некоторые вопросы, которые надо решить нашей исполнительной власти».

Оксана Чирикова, зам. начальника отдела лекарственного обеспечения управления обеспечения подведомственных учреждений департамента здравоохранения Орловской области: «Чаще всего не в полном объеме обеспечиваются федеральные льготники. К сожалению, на одного федерального льготника выделяется 860 рублей 60 копеек в месяц, и на эти деньги дорогостоящими препаратами обеспечить невозможно, поэтому обращались неоднократно в федеральные органы для увеличения цифры финансирования, но к сожалению, на данный момент ситуация не изменилась».



Анна Вайсергисер
7 февраля 2020 года
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