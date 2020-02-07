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Свыше 16,5 тыс. жителей Орловской области получат выплаты из федерального бюджета к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне


Указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал сегодня.

Согласно документу право на единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) участников и инвалидов ВОВ, а также жители блокадного Ленинграда. Размер выплаты труженикам тыла составит 50 тыс. рублей.

В настоящее время в Орловской области на единовременную выплату имеют право 16565 человек. Из них 11830 человек относятся к категории граждан, которым положена единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей, 4735 жителям региона положена выплата в размере 50 тыс. рублей.

Как отмечает информационный портал Орловской области, о подобных мерах поддержки в канун 75-летия Победы глава государства заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений, которая состоялась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге 18 января.


Орловское Информбюро
7 февраля 2020 года
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