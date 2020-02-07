пятница 7.02.2020 19:37:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Лишение свободы и многомиллионный штраф грозит двум орловцам за контрафакт

Полицейские завершили проверку по факту обнаружения крупной партии контрафактного алкоголя. Принято процессуальное решение.


Как сообщили в региональном УМВД, в декабре прошлого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности регионального УМВД установили место – хозяйственную постройку, расположенную на территории домовладения 60-летнего фигуранта. Там осуществлялось производство, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции. Полицейские возбудили два уголовных дела в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном производстве и обороте этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

Под следствием оказались двое орловских жителей 1959-го и 1991-го годов рождения. Полицейские изъяли 4 тысячи 800 бутылок готовой к реализации алкогольной продукции без акцизных марок на сумму более 350 тысяч рублей. 4 тысячи 700 литров сомнительного алкоголя ожидали розлива в сарае и гараже. Фигурантам могут грозить лишение свободы на срок до 6 лет и многомиллионные штрафы.


Иван Суверин
7 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.