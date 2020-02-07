Лишение свободы и многомиллионный штраф грозит двум орловцам за контрафакт Полицейские завершили проверку по факту обнаружения крупной партии контрафактного алкоголя. Принято процессуальное решение.





Как сообщили в региональном УМВД, в декабре прошлого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности регионального УМВД установили место – хозяйственную постройку, расположенную на территории домовладения 60-летнего фигуранта. Там осуществлялось производство, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции. Полицейские возбудили два уголовных дела в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном производстве и обороте этилового спирта и спиртосодержащей продукции.



Под следствием оказались двое орловских жителей 1959-го и 1991-го годов рождения. Полицейские изъяли 4 тысячи 800 бутылок готовой к реализации алкогольной продукции без акцизных марок на сумму более 350 тысяч рублей. 4 тысячи 700 литров сомнительного алкоголя ожидали розлива в сарае и гараже. Фигурантам могут грозить лишение свободы на срок до 6 лет и многомиллионные штрафы.





Иван Суверин

7 февраля 2020 года



