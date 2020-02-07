В Урицком районе открылась фотовыставка, посвященная убитой деревне Колпачки В экспозиции - снимки, сделанные в разные годы на мемориале «Убитая деревня». Это место уже давно окрестили орловской Хатынью. Трагедию, которая там произошла в феврале 1942 года, 30 лет назад увековечили в мемориале.





Как говорят краеведы, фашисты уничтожили деревню Колпачки за то, что кто-то из местных жителей пустил на ночлег раненых партизан. На месте каждой сожженной хаты теперь стоит памятный камень. А по всем расстрелянным и замученным звонят поминальные колокола. В Урицком районе сегодня вспоминали и то страшное время, и то, как создавался мемориал.



Григорий Лазарев, краевед, заслуженный работник культуры РФ: «Пятеро крестьян было расстреляно, одна женщина сгорела заживо. А две женщины - Медникова и Иваничева были замучены и они были похоронены 8 марта на опушке в Нарышкино».

Мемориал «Убитая деревня» - единственный гражданский памятник, который создавался на добровольные пожертвования. Он был открыт осенью 1990 года. С тех пор это место в особом памятном списке. Фотографии, сделанные на мемориале в разные годы, собраны в единую экспозицию. Выставка открылась в доме культуры поселка Совхозный.



Сергей Потёмкин, зампред Орловского облсовета: «Действительно, это страшная история, это история нашей Родины и забывать ее нельзя, особенно сейчас, когда все перестраивают, пересматривают. Это наша жизнь, это наша история, это наши родители, дедушки и бабушки».

И сегодня в честь приближающегося 75-летия Великой Победы, тем, кто выстоял в дни тяжелых испытаний, вручили памятные юбилейные медали.





Оксана Гранн

7 февраля 2020 года



