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Шишкосушилка в Глазуновском районе обеспечит Орловщину первоклассными семенами

Больше 60 гектаров соснового леса посадят в этом году орловские лесоводы. Они уже собрали 40 килограммов первоклассных семян, которые уже через 2 года станут сеянцами. Предприятие с забавным названием, но ответственной миссией посетила наша съёмочная группа.


На полках в небольшой глазуновской мастерской лежит и сушится один из ключевых региональных показателей в национальном проекте «Экология» - шишки. Только они не простые - это сырьё для воспроизводства орловских лесов. С 600 килограммов шишек здесь за три дня могут получить 6 килограммов семян высшего сорта.
 
Владимир Акишин, индивидуальный предприниматель: «Первый этап, первый день - это прогревание шишек при температуре не более 40 градусов и минимальной влажности. При высокой влажности в нераскрытых шишках происходит запаривание семян, погибает зародыш».
 
Ещё два дня необходимо на обработку семян. Весь цикл производства предприниматель разработал и воплотил в жизнь сам.
 
Мало того, что нужно правильно извлечь семя из шишки, необходимо избавить семена от шелухи. Для этого своими силами был придуман и собран специальный аппарат, который называется обескрыливатель. Он отделяет семена от летучих отходов. А для того чтобы полностью завершить процесс, всю партию несколько раз нужно прогнать на машине очистки семян. После семена должны пройти экспертизу, которая покажет их чистоту и процент всхожести проращивания. Здесь, к слову, огромную роль имеет наследственность - перед сбором шишек лесоводы тщательно подбирают сосну: дерево должно быть здоровым и не слишком молодым. С земли подбирать шишки для этого дела нельзя.
 
Сергей Сорокин, лесничий, руководитель Глазуновского лесничества: «Весной будем высевать в питомник, через два года получим порядка 400 тысяч стандартного материала сосны, и будем высаживать уже в области. Этого хватит приблизительно на сто гектаров леса».
 
Первые 40 килограммов семян - а это 240 тысяч будущих сеянцев - готовы уже сейчас. Этого хватит, чтобы посадить 60 гектаров молодого соснового леса. Но посадки важно ещё и сохранить, поэтому в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» приобретается, и будет приобретаться новая спецтехника.
 
Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по развитию АПК: «Более чем на 14 миллионов рублей будет приобретено лесопожарной техники. Кроме того, за рамками проекта будет приобретаться более десяти единиц лесопатрульной техники для инспекторского состава».
 
Всего же на сохранения лесов в рамках нацпроекта «Экология» в течение пяти лет Орловщина получит больше полумиллиарда рублей. За это время регион должен увеличить площади ежегодного лесовосстановления до 82 гектаров (сейчас - 57), а также сократить выбытие леса до нуля.



Антон Киселёв
7 февраля 2020 года
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