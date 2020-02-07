Сегодня стать бизнесменом может даже школьник Сейчас это доказывают больше полусотни юных орловцев, прошедшие онлайн-этап международного конкурса «Мой первый бизнес».





Международный конкурс «Мой первый бизнес». Это флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей», направленный на развития молодёжного предпринимательства. Бизнес-интенсив собрал больше 60 орловских школьников, прошедших онлайн-этап конкурса «Мой первый бизнес». В игровой форме участники приобретают важные и нужные навыки. Им приходится выступать перед публикой, налаживать контакт с незнакомыми людьми, работать в команде, презентовать свои бизнес-проекты и многое другое. Помимо нашего города проект параллельно реализуется ещё в 40 регионах России. Самые активные участники мероприятия получат гранты-скидки в размере 20 тысяч рублей на обучение в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова и его филиалах. Также самых талантливых ребят ждёт четырехмесячный бизнес-курс «START UP», в рамках которого у них будет возможность получить дополнительные баллы для поступления в высшее учебное заведение и презентовать свой проект на крупном российском фестивале.





Антон Киселёв

7 февраля 2020 года



