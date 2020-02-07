Андрей Клычков показал в соцсетях ремонт моста Дружбы Губернатор сделал это, поскольку орловцы не могут наблюдать за работами онлайн.





Как написал Андрей Клычков под своим постом: «Много поступающих ко мне вопросов, в том числе в социальных сетях, касаются реконструкции моста Дружбы. В настоящее время работы активно ведутся, всё идет по плану, специалисты трудятся в две смены. Уже смонтированы балки на четырех из шести пролётов. Проблемный объект поставлен на личный контроль. Возможно, объект удастся сдать раньше обозначенного срока. Но для нас, конечно, самое главное – обеспечить высокое качество выполненных работ. Фотографии сделаны вчера».















Орловское Информбюро

7 февраля 2020 года



