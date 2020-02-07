Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Тысячи бутылок без акцизов, примерно столько же литров, готовых к розливу. Полицейские прикрыли криминальное производство.

- «Убитая деревня» - в фотографиях. Эта трагедия до сих пор заставляет сжиматься сердца.

- Из семени возродится лес. Чтобы засадить 60 гектаров, нужно 40 килограммов семян. Мы побывали на шишкосушилке.

- Стартап для юных бизнесменов. Орел присоединился к флагманскому проекту президента.

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Вести-Орёл

7 февраля 2020 года



