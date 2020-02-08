Орловская область поднялась в рейтинге ГТО Наш регион поднялся на пять строчке в таблице – с 82 на 77 место.





По оценке издания «Орелспорт», улучшение позиций в рейтинге, возможно, связано с открытием в Орловской области 10 дополнительных центров сдачи норм ГТО. Спортивным руководством области отмечалось, что в ближайшие два года будет открыто еще 15 таких центров.





Орловское Информбюро

8 февраля 2020 года



