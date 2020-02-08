Орловские стрелки привезли из Ижевска четыре медали Первенство России (лично-командное) по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия проходили в столице Удмуртии с 27 января по 4 февраля.





Так, в стрельбе из пневматического пистолета (упражнение ПППм) лучше всех выступил орловец Даниил Митин. Также он добился бронзового успеха в упражнении МПП – малокалиберный пистолет. Успеха на всероссийском турнире добился также и Павел Голубев. В упражнении ВП/ДМ 60 (30 выстрелов медленного движения мишени и 30 выстрелов быстрого движения мишени) орловец завоевал бронзовую награду. Другой наш спортсмен – Владислав Конюхов – остался здесь на четвертой позиции.



Отметим также, что сборная Орловской области стала победителем командных соревнований, сообщает Орелспорт.





Орловское Информбюро

8 февраля 2020 года



