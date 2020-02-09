В Ливнах продолжится работа по благоустройству дворов и общественных территорий Сейчас проводится аукцион по определению подрядчиков. Завершатся торги в середине марта.





Продолжат приводить в порядок два сквера - воинов-интернационалистов и имени конструктора Поликарпова. Запланированы работы и на других объектах – в программу вошли 10 дворов. Всего на эти целее выделено больше 33 млн руб.





Мария Семак

9 февраля 2020 года



