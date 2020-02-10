Сегодня – день памяти Алексея Сопина Все пожарно-спасательные подразделения регионального МЧС начнут работу с минуты молчания – в память о подвиге своего коллеги.





В 2014 году, в ночь с 9 на 10 февраля, в Северном районе Орла произошел пожар повышенной сложности. Из огня спасли двух мужчин, и чтобы убедиться, что в здании не осталось больше людей, пожарные решили обследовать горящий дом. Крыша обвалилась, и Алексей Сопин погиб под завалами.



В 2015 году Указом Президента Российской Федерации старший сержант внутренней службы Алексей Сопин был награжден медалью «За отвагу» (посмертно).





Мария Семак

10 февраля 2020 года



