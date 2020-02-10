Талантливая орловская молодежь получит награды от первых лиц области Торжественная церемония состоится уже на этой неделе – 14 февраля.





Отметят молодых ученых, преподавателей, стипендиатов губернатора, победителей Национальных чемпионатов «Абилимпикс» и «Ворлдскиллс», различных олимпиад, а также спортивных турниров и творческих конкурсов. Награды за выдающиеся успехи вручаются ежегодно. В минувшем году благодарности грамоты получили 23 человека.





Мария Семак

10 февраля 2020 года



