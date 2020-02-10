Семь нетрезвых водителей катались по Орлу Такое количество нарушителей было выявлено сотрудниками ГИБДД в период с 7 по 9 февраля.





Двое из них отказались от прохождения освидетельствования, при наличии признаков опьянения. Сотрудники ГИБДД Орловской области напоминают, что за такое нарушение предусмотрена ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 30000 рублей.





Орловское Информбюро

10 февраля 2020 года



