12-летний пассажир авто попал в больницу

ДТП произошло вечером 9 февраля на трассе М2 «Крым».

9 февраля в 20 часов водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигался по автодороге М2 «Крым» и на 339 км не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан». В результате ДТП водитель «Фольксваген Поло» получил травмы, был госпитализирован в травматологическое отделение, также травмы получил несовершеннолетний пассажир «Фольксваген Тигуан» - мальчик 2008 г.р.

За прошедшие выходные дни на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения, среди них 1 несовершеннолетний.