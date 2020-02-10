В Орле сгорела дача

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В Орле сгорела дачаЧП произошло 8 февраля около 12 часов дня.
Днем 8 февраля горел дачный дом в СНТ «Рябинушка» города Орла. В результате пожара дачный дом выгорел на площади 24 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.
За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них пять выездов – на ликвидацию пожаров и 13 – на различные происшествия.
Фото ГУ МЧС по Орловской области
Орловское Информбюро
10 февраля 2020 года