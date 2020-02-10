В Орле сгорела дача

ЧП произошло 8 февраля около 12 часов дня.

Днем 8 февраля горел дачный дом в СНТ «Рябинушка» города Орла. В результате пожара дачный дом выгорел на площади 24 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них пять выездов – на ликвидацию пожаров и 13 – на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области

