В Залегощенском и Кромском районах сгорели дома

8 февраля поздно вечером загорелся жилой дом в деревне Ржаное Залегощенского района. В результате пожара дом выгорел на площади 70 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.

Возгорание жилого дома в поселке Новотроицкий Кромского района произошло 9 февраля около пяти часов утра. В результате пожара дом выгорел на площади 60 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них пять выездов – на ликвидацию пожаров и 13 – на различные происшествия.