2020 год может стать годом рефинансирования В ВТБ прокомментировали снижение Банком России ключевой ставки до 6% годовых.



"Мы прогнозировали подобное решение ЦБ РФ. В этих условиях банки готовятся к новому раунду изменения условий по кредитным продуктам. ВТБ традиционно выступает драйвером всего рынка: мы планируем очередное снижение ставок по ипотеке", - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

Он добавил, что у населения появляются экономические стимулы для улучшения условий и по ранее взятым кредитам, поэтому 2020 год будет годом рефинансирования.





10 февраля 2020 года



