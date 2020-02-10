В Орле госпитализированы два человека, прибывшие из Китая

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В Орле госпитализированы два человека, прибывшие из КитаяС признаками острого фарингита и ОРЗ.
Госпитализированы ребенок, который был за рубежом с родителями, и студент Шанхайского Восточного университета.
Врачами незамедлительно были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. По предварительным результатам лабораторных исследований у пациентов возбудителей новой коронавирусной инфекции не обнаружено - сообщают в региональном Роспотребнадзоре.
До окончания полного объёма лабораторного обследования пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения региона.
Мария Семак
10 февраля 2020 года