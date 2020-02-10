В Орле госпитализированы два человека, прибывшие из Китая С признаками острого фарингита и ОРЗ.





Госпитализированы ребенок, который был за рубежом с родителями, и студент Шанхайского Восточного университета. Врачами незамедлительно были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. По предварительным результатам лабораторных исследований у пациентов возбудителей новой коронавирусной инфекции не обнаружено - сообщают в региональном Роспотребнадзоре. До окончания полного объёма лабораторного обследования пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения региона.





Мария Семак

10 февраля 2020 года



